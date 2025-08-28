Чейл Соннен проведет схватку по грэпплингу с Крейгом Джонсом 31 августа
Крейг Джонс и Чейл Соннен проведут схватку по грэпплингу.
Схватка пройдет на турнире CJI 2 31 августа. Экс-боец UFC Чейл Соннен заменил Гейбла Стивенсона.
В субботу, 30 августа, в Кливленде Соннен проведет турнир по вольной борьбе, а в воскресенье встретится с Джонсом в Лас-Вегасе.
В 2017 году на турнире ADCC Джонс победил Соннена в схватке по грэпплингу.
Чейл Соннен: «Джонс применял допинг из-за неуверенности в себе. Иначе он не стал бы засовывать в задницу синтетическое химическое вещество»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
