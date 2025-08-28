0

Чейл Соннен проведет схватку по грэпплингу с Крейгом Джонсом 31 августа

Крейг Джонс и Чейл Соннен проведут схватку по грэпплингу.

Схватка пройдет на турнире CJI 2 31 августа. Экс-боец UFC Чейл Соннен заменил Гейбла Стивенсона.

В субботу, 30 августа, в Кливленде Соннен проведет турнир по вольной борьбе, а в воскресенье встретится с Джонсом в Лас-Вегасе.

В 2017 году на турнире ADCC Джонс победил Соннена в схватке по грэпплингу.

Чейл Соннен: «Джонс применял допинг из-за неуверенности в себе. Иначе он не стал бы засовывать в задницу синтетическое химическое вещество»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
