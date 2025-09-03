1

UFC дисквалифицировал украинку Марину Мороз на год за нарушение антидопинговых правил

Украинка Марина Мороз дисквалифицирована на год от выступлений в UFC из-за допинга.

Решение об отстранении 33-летней спортсменки принял независимый орган по борьбе с допингом в боевых видах спорта (CSAD).

В допинг-пробах Мороз, взятых 25 июня и 16 июля, обнаружен мельдоний. Поскольку спортсменка не была уведомлена о первой положительной пробе во время сдачи второй, нарушение считается единым.

В заявлении на сайте UFC говорится:

«Мороз предоставила медицинскую документацию о том, что она находится под опекой лицензированного врача, который лечил ее зарегистрированные медицинские симптомы мельдонием. Однако Марина не сообщила ему, что она спортсменка, проходящая допинг‑контроль, и не проверила в предоставленных UFC источниках информацию о запрещенном статусе мельдония. Также она не подала заявку на терапевтическое исключение для получения разрешения на использование вещества по медицинским показаниям».

CSAD дисквалифицировал Мороз от участия в соревнованиях на один год, начиная с 17 июня 2025-го.

C Джона Джонса сняты все обвинения по уголовному делу о наезде и побеге с места ДТП

У Александра Волкановски родилась четвертая дочь

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
