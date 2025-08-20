4

Ренье де Риддер подерется с Энтони Эрнандесом 18 октября в Ванкувере

UFC анонсировал главный бой турнира в Ванкувере.

Ренье де Риддер подерется с Энтони Эрнандесом 18 октября в Ванкувере.

Де Риддер в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Роберта Уиттакера раздельным решением судей, он идет на серии из четырех побед. Эрнандес задушил Романа Долидзе 10 августа в Лас-Вегасе и поднялся на седьмое место в рейтинге среднего веса.

В карде турнира Марлон Вера подерется с Айманном Захаби, Кевин Холланд – с Майком Малоттом.

Де Риддер отреагировал на пост Чимаева: «Пришли локацию»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
Энтони Эрнандес
