Ренье де Риддер подерется с Энтони Эрнандесом 18 октября в Ванкувере.

Де Риддер в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Роберта Уиттакера раздельным решением судей, он идет на серии из четырех побед. Эрнандес задушил Романа Долидзе 10 августа в Лас-Вегасе и поднялся на седьмое место в рейтинге среднего веса.

В карде турнира Марлон Вера подерется с Айманном Захаби, Кевин Холланд – с Майком Малоттом.

