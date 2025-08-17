Энтони Эрнандес хочет бой с Чимаевым: «С моим бензобаком я его утоплю. Обещаю»

Энтони Эрнандес просит бой с Хамзатом Чимаевым.

«Устройте мне бой с ним. Я могу бороться, у меня есть джиу-джитсу. Я способен остановить все это дерьмо и закрыть его.

С моим бензобаком я его утоплю. Обещаю», – сказал седьмой номер среднего дивизиона UFC Энтони Эрнандес .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

