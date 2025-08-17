Энтони Эрнандес хочет бой с Чимаевым: «С моим бензобаком я его утоплю. Обещаю»
Энтони Эрнандес просит бой с Хамзатом Чимаевым.
«Устройте мне бой с ним. Я могу бороться, у меня есть джиу-джитсу. Я способен остановить все это дерьмо и закрыть его.
С моим бензобаком я его утоплю. Обещаю», – сказал седьмой номер среднего дивизиона UFC Энтони Эрнандес.
Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля
Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Carlos Contreras Legaspi
