Али Абдель-Азиз: «Чимаев – один из лучших средневесов в истории»
Али Абдель-Азиз прокомментировал победу Чимаева в поединке с дю Плесси.
«Чимаев – один из лучших средневесов в истории и один из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.
Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Али Абдель-Азиз: «Бой Махачева и Чимаева не состоится. Хамзат слишком большой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
