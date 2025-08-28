Али Абдель-Азиз: «Чимаев – один из лучших средневесов в истории»

Али Абдель-Азиз прокомментировал победу Чимаева в поединке с дю Плесси.

«Чимаев – один из лучших средневесов в истории и один из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Али Абдель-Азиз: «Бой Махачева и Чимаева не состоится. Хамзат слишком большой»