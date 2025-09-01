Ковингтон вызвал Пимблетта: «Чувак, поднимись в полусредний вес. Почему ты ведешь себя, как весовой хулиган?»

Колби Ковингтон призвал Пэдди Пимблетта сменить весовую категорию.

«Меня очень интересует бой с Пэдди Пимблеттом . На днях он жаловался, что врачи нашли у него печеночную недостаточность из-за велогонки. Чувак, поднимись в полусредний вес. Почему ты ведешь себя, как весовой хулиган? Ты бомж! Ты хитрец!» – сказал боец UFC Колби Ковингтон .

Напомним, Пимблетт выступает в легком дивизионе UFC. В Full Contact Contender и Cage Warriors Пэдди дрался в полулегком весе.

Колби Ковингтон: «Если Махачев сможет повалить Маддалену и контролировать его, то справится. Согласен, что он фаворит»

Пимблетт раскритиковал поведение Царукяна на UFC 319: «Пытался отнять экранное время у друга, который стал чемпионом»