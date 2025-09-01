Ковингтон вызвал Пимблетта: «Чувак, поднимись в полусредний вес. Почему ты ведешь себя, как весовой хулиган?»
Колби Ковингтон призвал Пэдди Пимблетта сменить весовую категорию.
«Меня очень интересует бой с Пэдди Пимблеттом. На днях он жаловался, что врачи нашли у него печеночную недостаточность из-за велогонки. Чувак, поднимись в полусредний вес. Почему ты ведешь себя, как весовой хулиган? Ты бомж! Ты хитрец!» – сказал боец UFC Колби Ковингтон.
Напомним, Пимблетт выступает в легком дивизионе UFC. В Full Contact Contender и Cage Warriors Пэдди дрался в полулегком весе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Helen Yee Sports
