  • Пимблетт раскритиковал поведение Царукяна на UFC 319: «Пытался отнять экранное время у друга, который стал чемпионом»
3

Пимблетт раскритиковал поведение Царукяна на UFC 319: «Пытался отнять экранное время у друга, который стал чемпионом»

Пэдди Пимблетт раскритиковал поведение Армана Царукяна на UFC 319.

Напомним, что Арман Царукян секундировал Хамзата Чимаева и присутствовал в октагоне во время вручения тому чемпионского пояса.

«Арман изо всех сил пытался отнять как можно больше экранного времени у друга, который только что стал чемпионом. Ближе к титулу этот дурачок уже никогда не подойдет», – сказал боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт.

Пимблетт в последний раз выступал в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде.

Царукян – Пимблетту: «Папочка Дана подсунул тебе пару пенсионеров, чтобы создать хайп. Я же добился всего сам»

Арман Царукян: «Пимблетт намного легче для Топурии, чем я. Для Илии это легкие деньги»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
