Пимблетт раскритиковал поведение Царукяна на UFC 319: «Пытался отнять экранное время у друга, который стал чемпионом»

Пэдди Пимблетт раскритиковал поведение Армана Царукяна на UFC 319.

Напомним, что Арман Царукян секундировал Хамзата Чимаева и присутствовал в октагоне во время вручения тому чемпионского пояса.

«Арман изо всех сил пытался отнять как можно больше экранного времени у друга, который только что стал чемпионом. Ближе к титулу этот дурачок уже никогда не подойдет», – сказал боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт .

Пимблетт в последний раз выступал в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде.

