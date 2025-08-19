Пимблетт раскритиковал поведение Царукяна на UFC 319: «Пытался отнять экранное время у друга, который стал чемпионом»
Пэдди Пимблетт раскритиковал поведение Армана Царукяна на UFC 319.
Напомним, что Арман Царукян секундировал Хамзата Чимаева и присутствовал в октагоне во время вручения тому чемпионского пояса.
«Арман изо всех сил пытался отнять как можно больше экранного времени у друга, который только что стал чемпионом. Ближе к титулу этот дурачок уже никогда не подойдет», – сказал боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт.
Пимблетт в последний раз выступал в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде.
Царукян – Пимблетту: «Папочка Дана подсунул тебе пару пенсионеров, чтобы создать хайп. Я же добился всего сам»
Арман Царукян: «Пимблетт намного легче для Топурии, чем я. Для Илии это легкие деньги»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости