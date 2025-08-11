Царукян – Пимблетту: «Папочка Дана подсунул тебе пару пенсионеров, чтобы создать хайп. Я же добился всего сам»

Арман Царукян отреагировал на слова Пэдди Пимблетта.

Ранее Пэдди Пимблетт заявил, что Царукян не заслуживает поединка за чемпионский пояс: «Мажорик Арман явно не должен драться с чемпионом».

«Ты никто. Просто мусорное ведро – и даже в этом уверенности нет. Папочка Дана [Уайт] подсунул тебе пару пенсионеров, чтобы создать вокруг тебя хайп. Это все, что ты есть. Больше ничего.

Я же всего добился сам, своим трудом. Мне ничего не дарили, нищеброд. А теперь сядь на свою дурацкую задницу и жди, пока папочка скажет тебе, что делать», – написал в социальных сетях боец легкого веса UFC Арман Царукян .

