Хабиб – об Усмане: «Он слушает угол, дерется красиво, грамотно. Есть бойцы, которые по природе любят зарубон. Это про него»

Хабиб Нурмагомедов рассказал о сильных сторонах Усмана Нурмагомедова.

«Отмечу бойцовский IQ Усмана – то, как он может вести бой. По природе бывают такие бойцы, которые любят драться, любят зарубон. В нем это есть. Мне больше всего нравится... В топ-3 – секундировать Усмана. Он слушает угол, дерется красиво, грамотно. У меня бывает волнение, когда я его секундирую, и одновременно я чувствую, что у него есть очень много козырей в бою, где он может хорошо себя показать.

Усман владеет большим количеством навыков во всех аспектах», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Напомним, 3 октября в Дубае Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом.

