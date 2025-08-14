Пол Хьюз: «К концу боя Усман был на грани смерти»
Пол Хьюз прокомментировал поражение от Усмана Нурмагомедова.
«Я сломал его. К концу боя он был практически на грани смерти. Если бы не столкновение головами в самом конце четвертого раунда, после которого он восстанавливался три минуты, не было бы никаких шансов, что он провел бы еще шесть минут», – сказал боец PFL Пол Хьюз.
Хьюз проиграл Усману Нурмагомедову единогласным решением судей в январе.
PFL объявила реванш Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза 3 октября в Дубае
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости