Пол Хьюз: «К концу боя Усман был на грани смерти»

Пол Хьюз прокомментировал поражение от Усмана Нурмагомедова.

«Я сломал его. К концу боя он был практически на грани смерти. Если бы не столкновение головами в самом конце четвертого раунда, после которого он восстанавливался три минуты, не было бы никаких шансов, что он провел бы еще шесть минут», – сказал боец PFL Пол Хьюз.

Хьюз проиграл Усману Нурмагомедову единогласным решением судей в январе.

PFL объявила реванш Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза 3 октября в Дубае