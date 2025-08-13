PFL объявила реванш Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза 3 октября в Дубае
Официально анонсирован реванш Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза.
Поединок состоится 3 октября в Дубае (ОАЭ).
Победитель станет чемпионом легкого веса PFL – сейчас поясом владеет Нурмагомедов.
Напомним, Хьюз проиграл Усману единогласным решением судей в январе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер PFL
