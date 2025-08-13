0

PFL объявила реванш Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза 3 октября в Дубае

Официально анонсирован реванш Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза.

Поединок состоится 3 октября в Дубае (ОАЭ).

Победитель станет чемпионом легкого веса PFL – сейчас поясом владеет Нурмагомедов.

Напомним, Хьюз проиграл Усману единогласным решением судей в январе.

Хабиб сообщил, что Усман Нурмагомедов проведет реванш с Полом Хьюзом, а Умар возглавит турнир UFC в Ванкувере. Оба боя пройдут в октябре

Хьюз обвинил Усмана Нурмагомедова в избегании реванша с ним: «Я сыт по горло его отговорками»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер PFL
PFL
logoПол Хьюз
logoУсман Нурмагомедов
logoMMA
