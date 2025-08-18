Фьюри – об Итауме: «Даже действующий чемпион мира, которому отдали мои пояса, Усик, будет уничтожен Мозесом, потому что он молодой»

Тайсон Фьюри считает, что Итаумы победит Усика.

«Бокс – это спорт для молодых парней, как я говорил Владимиру Кличко, когда ему было 37 лет. Бокс никого не ждет.

Итаума уничтожит всех этих стариков: Александра Усика, Энтони Джошуа, Джаррелла Миллера, Чжана Чжилея, Луиса Ортиса. Все это отработанный материал.

Даже действующий чемпион мира, которому отдали мои пояса, Усик , будет уничтожен Мозесом, потому что он молодой», – сказал экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Ранее появилась информация , что Турки Аль эш-Шейх хочет организовать поединок Итаумы и Усика.

В ночь на 17 августа Итаума за две минуты нокаутировал Диллиана Уайта и защитил чемпионский пояс в тяжелом весе.

