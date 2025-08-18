  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Фьюри – об Итауме: «Даже действующий чемпион мира, которому отдали мои пояса, Усик, будет уничтожен Мозесом, потому что он молодой»
5

Фьюри – об Итауме: «Даже действующий чемпион мира, которому отдали мои пояса, Усик, будет уничтожен Мозесом, потому что он молодой»

Тайсон Фьюри считает, что Итаумы победит Усика.

«Бокс – это спорт для молодых парней, как я говорил Владимиру Кличко, когда ему было 37 лет. Бокс никого не ждет.

Итаума уничтожит всех этих стариков: Александра Усика, Энтони Джошуа, Джаррелла Миллера, Чжана Чжилея, Луиса Ортиса. Все это отработанный материал.

Даже действующий чемпион мира, которому отдали мои пояса, Усик, будет уничтожен Мозесом, потому что он молодой», – сказал экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Ранее появилась информация, что Турки Аль эш-Шейх хочет организовать поединок Итаумы и Усика.

В ночь на 17 августа Итаума за две минуты нокаутировал Диллиана Уайта и защитил чемпионский пояс в тяжелом весе.

Тренер Итаумы: «Усик еще не дрался с таким бойцом, как Мозес»

Что дальше для Усика – трилогия с Фьюри или завершение карьеры?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Ring Magazine
logoАлександр Усик
logoбокс
logoТайсон Фьюри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Али мимо тройки, в топ-10 – Кличко, а не Усик. Самый методичный выбор в голосовании лучших тяжей
10313 августа, 09:25
Фьюри хочет трилогию с Усиком: «Меня хорошенько трахнули без вазелина, и я принял это как мужик. Сейчас бегу по чертовой дороге»
2720 июля, 11:44
Усик – о следующем сопернике: «Фьюри? Джошуа? Чисора? Паркер? Не знаю»
619 июля, 22:02
Главные новости
Хабиб намекнул о возвращении Умара Нурмагомедова в октябре
6сегодня, 16:01Фото
Тренер дю Плесси Виссер: «Мы снова подеремся с Хамзатом, но на этот раз я хочу уничтожить его...»
16сегодня, 15:43
Адесанья – о победе Чимаева над дю Плесси: «Думал, что Хамзат устанет, но он даже не сбавил скорость. Дивизион в хороших руках»
12сегодня, 13:49
Бен Аскрен: «Если бы Чимаев рискнул, то мог бы финишировать дю Плесси»
9сегодня, 12:09
Роган – о следующем сопернике Чимаева: «Де Риддер. Он очень неприятно бьет, неплохо комбинирует, обладает хорошей выносливостью и опытом»
18сегодня, 10:54
Тренер дю Плесси: «Всем скептикам, поддерживающим ММА в стиле «одеяло» – мы за настоящий бой. Скоро вернемся и удивим, что просто вернем пояс»
24сегодня, 10:21
Кормье – о состоянии Пико после нокаута от Мерфи: «Его челюсть была сжата, ему не могли вытащить капу»
2сегодня, 09:52
Чимаев объяснил, почему часто говорит о деньгах: «Я хочу иметь возможность кому-то помочь»
4сегодня, 09:43
Де Риддер хочет бой с Чимаевым: «Я уже встретился с лучшим американским борцом. Теперь мне любопытно, что я могу сделать против лучшего борца с Кавказа»
19сегодня, 09:28
Тактаров – о поединке дю Плесси и Чимаева: «Ни ударной техники, ничего. Чемпионскими были только проходы в ноги от Хамзата и, возможно, выносливость Дрикуса»
19сегодня, 07:34
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04