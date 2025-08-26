Тони Фергюсон: «Пока Хабиб объедался тирамису, его убедили не драться со мной»

Тони Фергюсон уверен, что Хабиба отговорили драться с ним.

«Хабиб был слишком занят, объедался тирамису. А его команда и семья были достаточно умны, чтобы убедить его не драться со мной», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон.

Бой Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова пытались провести пять раз, но каждый раз отменяли. Дважды бой срывался из-за Хабиба, дважды – из-за Фергюсона. Поединок мог пройти на UFC 249 в 2020 году, но снова был отменен из-за эпидемии коронавируса.

В январе 2025-го Фергюсон покинул UFC. Хабиб завершил карьеру в 2021 году с рекордом 29-0 в ММА.

