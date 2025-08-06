Лобов – о конфликте с Хабибом: «Я растерялся. С ним был Тухугов – родственник Рамзана Кадырова. У меня был ступор»

Артем Лобов вспомнил о конфликте с Хабибом Нурмагомедовым.

«У меня разные мысли были. Если честно, я растерялся. Во-первых, мы только что с Хабибом решили вопрос, я не понимаю, почему он опять вернулся. А самое главное – там и Тухугов был, а Тухугов – родственник Рамзана Кадырова. Поэтому у меня был ступор, растерялся, не знал, что делать.

Конечно, когда подумаешь, время прошло, легче вспоминать. И думаешь, что стоило втесать разок. Хотя не знаю, как бы все повернулось. Надо исправлять ошибки, это я и хочу сделать, подравшись с Тухуговым.

Можно было бы поговорить с Хабибом, решить этот вопрос. А потом пожать руки, не всю же жизнь с этим ходить, таскать у себя под сердцем обиды эти. Надо поговорить, почему так, почему толпой, почему показывали потом, что я отказываюсь от своих слов – такого не было. Я ему просто повторял: «Хабиб, я же тебе сказал это не просто так, а в ответ на твои слова, на твое обзывание Конора ». А он постоянно повторял тот вопрос.

И потом вышло видео, я даже не знал, что Умар Нурмагомедов меня со спины втихаря снимал. И они показывают видео, где я якобы отказываюсь от слов. Сколько бы раз у меня эта ситуация ни была, я бы ответил так же Хабибу . Потому что моего брата на тот момент, Конора, он очень обижал этими словами. Петух – это серьезное оскорбление, тем более, в России», – сказал экс-боец UFC Артем Лобов.

Лобов и Зубайра Тухугов подерутся 3 октября на PFL Dubai. Лобов не дрался в MMA-поединках с октября 2018-го, когда проиграл единогласным решением Майклу Джонсону.

