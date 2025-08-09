  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Лобов – о словах Хабиба, что ирландцы болели за него в поединке с Конором: «Такого точно не было. Макгрегор был на пике – его любила вся страна»
7

Лобов – о словах Хабиба, что ирландцы болели за него в поединке с Конором: «Такого точно не было. Макгрегор был на пике – его любила вся страна»

Лобов усомнился в том, что многие ирландцы болели за Хабиба в бою с Конором.

«Видел ли хоть одного ирландца, который болел за Хабиба? Нет, если честно, такого точно не было. Тем более Конор тогда был на пике, его вся Ирландия поддерживала и любила. Вот в последние годы у него репутация пострадала, у него стало намного меньше поддержки на родине. Если бы сейчас этот бой состоялся, может быть, тогда действительно многие бы поддержали Хабиба. Но не тогда», – сказал боец MMA Артем Лобов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в поединке за титул чемпиона легкого веса на UFC 229.

Лобов – о конфликте с Хабибом: «Я растерялся. С ним был Тухугов – родственник Рамзана Кадырова. У меня был ступор»

Артем Лобов: «Конор вообще не готовился к бою с Хабибом. Он был в режиме вечеринок»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoХабиб Нурмагомедов
logoMMA
logoКонор Макгрегор
logoАртем Лобов
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Журналист Александр Лютиков: «Отец Хабиба представлял меня знакомым так: «Это Саша. Он задал тот вопрос Лобову»
35 августа, 08:53
Артем Лобов: «Один на один мы с Хабибом все уладили. Но через несколько минут он вернулся с толпой, и у него появились те же самые вопросы»
195 августа, 07:19
Хабиб – о поединке с Конором: «За него болели только те, кто пришел на арену и пил. Сколько их было? 10 тысяч? А восемь миллионов ирландцев поддерживали меня. Я правда верю в это»
374 августа, 08:26
Главные новости
Джон Маккарти: «PFL нужно избавиться от тяжелого дивизиона. Нганну не выполняет то, ради чего был подписан»
347 минут назад
На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!
120сегодня, 09:30
Хабиб Нурмагомедов: «Искренне верю, что Умар может стать следующим лидером P4P. Сейчас ему нужно справиться с поражением»
1сегодня, 09:20
Эдди Хирн: «В команде Бетербиева знали о травме Бивола. Дмитрий не был готов драться»
7сегодня, 07:55
«Водка, холод». Хукер рассказал, с чем у него ассоциируется Россия
7сегодня, 07:30
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2025
95сегодня, 07:00
Крис Вайдман: «Дрикус дю Плесси – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать»
5вчера, 18:05
Оливейра – о нокауте в бою с Топурией: «Все бывает в первый раз. Но раненый лев – это все еще лев»
10вчера, 17:30
Два японских боксера скончались от травм, полученных на одном турнире. Боксерская комиссия проведет экстренное совещание
14вчера, 16:15
Гилберт Бернс: «Как чемпионство Чимаева может пойти во вред UFC? Этот парень – суперзвезда»
8вчера, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04