Лобов – о словах Хабиба, что ирландцы болели за него в поединке с Конором: «Такого точно не было. Макгрегор был на пике – его любила вся страна»

Лобов усомнился в том, что многие ирландцы болели за Хабиба в бою с Конором.

«Видел ли хоть одного ирландца, который болел за Хабиба? Нет, если честно, такого точно не было. Тем более Конор тогда был на пике, его вся Ирландия поддерживала и любила. Вот в последние годы у него репутация пострадала, у него стало намного меньше поддержки на родине. Если бы сейчас этот бой состоялся, может быть, тогда действительно многие бы поддержали Хабиба. Но не тогда», – сказал боец MMA Артем Лобов .

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в поединке за титул чемпиона легкого веса на UFC 229.

