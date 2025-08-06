Артем Лобов: «Конор вообще не готовился к бою с Хабибом. Он был в режиме вечеринок»

Артем Лобов рассказал о подготовке Конора к бою с Хабибом.

«Он вообще не готовился к бою. Тренировался два раза в неделю перед Хабибом. Он был не в том состоянии, он был в режиме вечеринок.

Представьте Конора, который бился с Альваресом, представьте, если бы этот Конор вышел против Хабиба . Возможно, он бы его победил», – сказал экс-боец UFC Артем Лобов.

Артем Лобов и Зубайра Тухугов подерутся 3 октября на PFL Dubai. Лобов не дрался в MMA-поединках с октября 2018-го, когда проиграл единогласным решением Майклу Джонсону.

Артем Лобов: «Один на один мы с Хабибом все уладили. Но через несколько минут он вернулся с толпой, и у него появились те же самые вопросы»