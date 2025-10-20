Перейра – о поражении Бекоева: «Что теперь будет оправданием? Его ребра?»

Алекс Перейра прокомментировал поражение Азамата Бекоева.

«Что теперь будет оправданием? Его ребра?» – написал в соцсетях чемпион полутяжелого веса UFC Алекс Перейра .

На UFC Fight Night 262 в Ванкувере Азамат Бекоев техническим нокаутом в третьем раунде проиграл Юсри Белгаруи, с которым тренируется Перейра.

Главные бои осени – они влюбят вас в ММА