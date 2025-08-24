Владимир Хрюнов: «Павлович – огромная проблема для UFC. Тяжело подобрать соперника, соизмеримого с ним по мощи»

Владимир Хрюнов похвалил Сергея Павловича за победу над Кортесом-Акостой.

«Павлович – огромная проблема для UFC с точки зрения организации боев. Очень тяжело подобрать соперника, соизмеримого с ним по мощи. И победой в прошедшем поединке Сергей лишний раз это доказал.

Конечно, он достоин еще одного чемпионского боя. Надо отметить, что Павлович еще и замечательный человек. Первое, что он сделал после победы – попросил взять своего друга Гончарова . Если Евгений в итоге окажется в UFC, они на пару с Павловичем разнесут весь тяжелый дивизион», – сказал промоутер Владимир Хрюнов .

Напомним, Сергей Павлович победил Валдо Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257.

Последние два боя Сергей выиграл решением. Остальные шесть побед в UFC одержаны нокаутом в первом раунде.

