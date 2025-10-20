Тренер де Риддера – о снятии бойца с поединка против Аллена: «Существует тонкая грань между «быть жестким» и заботой о здоровье»

Тренер де Риддера объяснил решение снять бойца с поединка против Аллена.

«Вчерашний вечер прошел не так, как мы хотели. После очень сильного старта в первом раунде ситуация быстро пошла на спад, и мы не могли по-настоящему оправиться от ударов во втором раунде и после него. Я решил остановить бой после четвертого раунда и беру на себя полную ответственность за это решение – в тот момент оно было правильным. Это не то решение, которое я когда-либо хотел принять, но, думаю, иногда приходится.

Моя работа заключается не только в том, чтобы тренировать, но и следить за здоровьем бойца. Я проработал с Ренье практически всю его карьеру и видел слишком много признаков, которые заставили меня вмешаться. Если бы я ничего не предпринял, он бы продолжил бой. Чтобы не подвергать ненужному риску, я решил покончить с этим и вернуть его домой настолько здоровым, насколько это возможно. Живите, чтобы драться в следующий раз.

Мне не нужно нравиться кому-то, если это происходит ценой чьего-то здоровья. Существует тонкая грань между «быть жестким» и заботой о здоровье. Этот вид спорта может быть жестоким. Эти ребята часто жертвуют своей жизнью как в клетке, так и вне ее – нет необходимости в дополнительных повреждениях, если их можно избежать.

Большинство людей забывают, что они тоже люди. Этому поражению нет оправданий, мы знали, на что шли. Мы недовольны выступлением, сначала восстановимся, оценим некоторые моменты и вернемся в следующем году. В целом это был потрясающий год, и мы благодарны за все взлеты и падения в жизни», – написал в соцсетях тренер Харун Озкан.

В главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере Ренье де Риддер проиграл Брендану Аллену техническим нокаутом – де Риддер не вышел на пятый раунд.

