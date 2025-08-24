Монсон поздравил Павловича с победой над Кортесом-Акостой: «Очень умное выступление»
Джефф Монсон отреагировал на вторую кряду победу Сергея Павловича.
«Поздравляю Сергея Павловича с заслуженной победой. Его выступление было очень умным.
Павлович вышел на бой с российским триколором – как спортсмены, мы должны поддерживать свою страну.
Наша страна поддерживает нас, поэтому мы тоже должны поддерживать свою страну», – сказал бывший боец MMA Джефф Монсон.
Напомним, Сергей Павлович победил судейским решением Валдо Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257.
Павлович-нокаутер закончился? Аккуратно победил в Шанхае и сказал про «нового бойца»
Евгений Гончаров: «Павлович будет чемпионом UFC. Он этого достоин»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
