Монсон поздравил Павловича с победой над Кортесом-Акостой: «Очень умное выступление»

Джефф Монсон отреагировал на вторую кряду победу Сергея Павловича.

«Поздравляю Сергея Павловича с заслуженной победой. Его выступление было очень умным.

Павлович вышел на бой с российским триколором – как спортсмены, мы должны поддерживать свою страну.

Наша страна поддерживает нас, поэтому мы тоже должны поддерживать свою страну», – сказал бывший боец MMA Джефф Монсон .

Напомним, Сергей Павлович победил судейским решением Валдо Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257.

