Диллон Дэнис хочет бой с бойцом из топ-15 полусреднего веса UFC: «Маддалена? Без проблем. Эдвардс? Это будет легко»
Диллон Дэнис хочет подраться с бойцом из топ-15 полусреднего веса UFC.
«Мне все равно, кто это будет. Джек Делла Маддалена? Без проблем. Леон Эдвардс был бы легким соперником. Майкл Пейдж? Мне все равно», – сказал блогер и боец ММА Диллон Дэнис.
Минувшей ночью Дэнис победил Уоррена Спенсера удушающим приемом в первом раунде на турнире Misfits Boxing 22.
Главный соперник в карьере Федора служил в спецназе и входил в хорватский Парламент. Реально?
Шон Брэди: «Приход Махачева развалит весь полусредний дивизион»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости