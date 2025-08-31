  • Спортс
Диллон Дэнис хочет бой с бойцом из топ-15 полусреднего веса UFC: «Маддалена? Без проблем. Эдвардс? Это будет легко»

Диллон Дэнис хочет подраться с бойцом из топ-15 полусреднего веса UFC.

«Мне все равно, кто это будет. Джек Делла Маддалена? Без проблем. Леон Эдвардс был бы легким соперником. Майкл Пейдж? Мне все равно», – сказал блогер и боец ММА Диллон Дэнис.

Минувшей ночью Дэнис победил Уоррена Спенсера удушающим приемом в первом раунде на турнире Misfits Boxing 22.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
