Александр Емельяненко – о начале пристрастия к алкоголю: «Какой-то непорядочный гражданин научил похмеляться»

Александр Емельяненко объяснил, почему пристрастился к алкоголю.

«Когда пристрастился к алкоголю? Не было такой точки. Вся жизнь такая – то хулиганишь, то спортом занимаешься. Были времена другие.

Не было такого, что стоит бутылка и я хочу выпить. Захотел выпить – выпил. Просто какой-то непорядочный гражданин научил похмеляться в свое время. Снимать подобное подобным. Утром просыпаюсь и очень плохо, никогда не похмелялся, терпел, а он говорит: «Выпей! 100 грамм – и полегче станет». Думаю: «Да какой? Я на нее смотреть не могу».

Вот я так 100 грамм выпил, потом 200 – стало легче. Дальше 300 – душа нараспашку пошла. И... в петлю влетаешь. А выбраться из нее уже совершенно невозможно самостоятельно. Тяжело», – сказал экс-боец MMA Александр Емельяненко .

