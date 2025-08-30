Александр Емельяненко – о разладе с Федором: «Я мог прийти и сказать ему все как есть. Ему это не понравилось в какой-то момент»
Александр Емельяненко рассказал о проблемах в отношениях с братом Федором.
«В какой момент это произошло? Когда я стал самостоятельным. Все твердили в уши Феде, что Саша то, Саша это...
Что бы не произошло, все перед ним: «Федя, Федя». А я мог прийти и сказать ему все как есть. Ему это не понравилось в какой-то момент. Потом нас начали сталкивать лбами. Как говорится, разделяй и властвуй. Это делали те люди, которые хотели быть возле него, но не должны были там быть. Непорядочные граждане какие-то», – сказал экс-боец MMA Александр Емельяненко.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Станислава Роженькова
