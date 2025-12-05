Видео
Битвы взглядов перед UFC 323: Двалишвили – Ян, Пантожа против Вана и другие

В рамках турнира UFC 323 прошли битвы взглядов его участников.

В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру UFC 323. В рамках мероприятия состоялись битвы взглядов между участниками ивента.

Напомним, что в главном событии UFC 323 состоится титульный поединок в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.

В соглавном событии чемпион наилегчайшего дивизиона Алешандре Пантожа встретится с Джошуа Ваном.

Как Яну справиться с Мерабом и нужно ли ему в Дагестан?

«Подошли «привет-привет» и сели каждый со своими командами». Ян и Двалишвили встретились в UFC PI

Петр Ян победит Мераба Двалишвили?6726 голосов
Да53%Петр Ян
Нет47%Мераб Двалишвили
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
