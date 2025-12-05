Битвы взглядов перед UFC 323: Двалишвили – Ян, Пантожа против Вана и другие
В рамках турнира UFC 323 прошли битвы взглядов его участников.
В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру UFC 323. В рамках мероприятия состоялись битвы взглядов между участниками ивента.
Напомним, что в главном событии UFC 323 состоится титульный поединок в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.
В соглавном событии чемпион наилегчайшего дивизиона Алешандре Пантожа встретится с Джошуа Ваном.
Петр Ян победит Мераба Двалишвили?6726 голосов
Да53%
Нет47%
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
