Битвы взглядов перед UFC 323: Двалишвили – Ян, Пантожа против Вана и другие

В рамках турнира UFC 323 прошли битвы взглядов его участников.

В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру UFC 323. В рамках мероприятия состоялись битвы взглядов между участниками ивента.

Напомним, что в главном событии UFC 323 состоится титульный поединок в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном .

В соглавном событии чемпион наилегчайшего дивизиона Алешандре Пантожа встретится с Джошуа Ваном .

