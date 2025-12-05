Чимаев пригласил Дурова в свой угол на следующий бой. Павел ответил: «Для меня это будет честью»
Хамзат Чимаев пригласил Павла Дурова в свой угол на следующий бой.
Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев пригласил основателя Telegram Павла Дурова в свой угол на следующий поединок.
«Брат, будешь моим угловым в предстоящем бою?» – написал в социальных сетях Чимаев.
«Для меня это будет честью», – ответил Дуров.
В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
