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Хьюз обвинил Усмана Нурмагомедова в избегании реванша с ним: «Я сыт по горло его отговорками»

Пол Хьюз заявил, что Усман Нурмагомедов избегает реванша с ним.

«Теперь я точно знаю, что этот парень тянет время. Я обратился к нему напрямую – написал ему на прошлой неделе и спросил: «Что происходит? Давай договоримся о проведении реванша».

А он снова ответил: «Тебе нужно выиграть еще один бой, брат». Вот вам прямая цитата. Он сам избегает поединка. Меня это достало. Я сыт по горло его отговорками», – сказал боец PFL Пол Хьюз.

Первый бой между Хьюзом и Нурмагомедовым состоялся в январе – тогда россиянин победил решением большинства судей. С тех пор Хьюз провел еще один поединок – в мае он нокаутировал Бруно Миранду в первом раунде.

Пол Хьюз: «Усман смотрит на меня свысока. Хочу причинить ему боль»

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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PFL
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