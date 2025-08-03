Хабиб сообщил, что Усман Нурмагомедов проведет реванш с Полом Хьюзом, а Умар возглавит турнир UFC в Ванкувере. Оба боя пройдут в октябре

Хабиб анонсировал новые поединки Умара и Усмана Нурмагомедовых.

По словам Хабиба, Усман Нурмагомедов 4 октября проведет реванш с Полом Хьюзом в Дубае.

Умар Нурмагомедов подерется на турнире UFC в Ванкувере, который пройдет 18 октября. Имя соперника пока неизвестно.

Напомним, Усман Нурмагомедов победил Хьюза в январе единогласным решением судей. Умар Нурмагомедов в январе проиграл Мерабу Двалишвили.

