Хабиб сообщил, что Усман Нурмагомедов проведет реванш с Полом Хьюзом, а Умар возглавит турнир UFC в Ванкувере. Оба боя пройдут в октябре
Хабиб анонсировал новые поединки Умара и Усмана Нурмагомедовых.
По словам Хабиба, Усман Нурмагомедов 4 октября проведет реванш с Полом Хьюзом в Дубае.
Умар Нурмагомедов подерется на турнире UFC в Ванкувере, который пройдет 18 октября. Имя соперника пока неизвестно.
Напомним, Усман Нурмагомедов победил Хьюза в январе единогласным решением судей. Умар Нурмагомедов в январе проиграл Мерабу Двалишвили.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Full Violence
