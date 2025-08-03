  • Спортс
  • Хабиб сообщил, что Усман Нурмагомедов проведет реванш с Полом Хьюзом, а Умар возглавит турнир UFC в Ванкувере. Оба боя пройдут в октябре
Хабиб анонсировал новые поединки Умара и Усмана Нурмагомедовых.

По словам Хабиба, Усман Нурмагомедов 4 октября проведет реванш с Полом Хьюзом в Дубае.

Умар Нурмагомедов подерется на турнире UFC в Ванкувере, который пройдет 18 октября. Имя соперника пока неизвестно.

Напомним, Усман Нурмагомедов победил Хьюза в январе единогласным решением судей. Умар Нурмагомедов в январе проиграл Мерабу Двалишвили.

Хьюз обвинил Усмана Нурмагомедова в избегании реванша с ним: «Я сыт по горло его отговорками»

Пора понять: Умар и Усман – не Хабиб. Сравнения только вредят

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Full Violence
