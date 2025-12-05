Самбист Кобенов, побеждавший Мераба: «Уже на чемпионате мира он был против россиян. Показывал, что не знает русский язык»

Степан Кобенов прокомментировал слова Мераба Двалишвили о России.

Чемпион мира по боевому самбо Степан Кобенов прокомментировал слова Мераба Двалишвили о России.

– Мераб иногда делает политические заявления. Недавно сказал, что если грузины дерутся с русскими, то должны побеждать. Приятно ли вам, что вы победили его именно на международных соревнованиях, где каждый представлял свою страну?

– Да, конечно. Он тогда уже был, скажем так, против россиян. Показывал, что не знает русский язык, хотя очень хорошо знает и понимает его. Не знаю, зачем он это делает.

– Как это стало понятно?

– На чемпионате мира он говорил на английском. Как-то на взвешивании подхожу к весам, а он там с UFC-шным рюкзаком:

– Раша?

– Да, Раша.

– Гуд, гуд, – типа не знает. Но потом уже в интернете появились клипы, что он очень хорошо все понимает, – сказал Кобенов.

Встреча между Кобеновым и Двалишвили состоялась в 2019 году в финале чемпионата мира по боевому самбо, завершившись победой россиянина.

