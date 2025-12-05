  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Самбист Кобенов, побеждавший Мераба: «Уже на чемпионате мира он был против россиян. Показывал, что не знает русский язык»
0

Самбист Кобенов, побеждавший Мераба: «Уже на чемпионате мира он был против россиян. Показывал, что не знает русский язык»

Степан Кобенов прокомментировал слова Мераба Двалишвили о России.

Чемпион мира по боевому самбо Степан Кобенов прокомментировал слова Мераба Двалишвили о России.

– Мераб иногда делает политические заявления. Недавно сказал, что если грузины дерутся с русскими, то должны побеждать. Приятно ли вам, что вы победили его именно на международных соревнованиях, где каждый представлял свою страну?

– Да, конечно. Он тогда уже был, скажем так, против россиян. Показывал, что не знает русский язык, хотя очень хорошо знает и понимает его. Не знаю, зачем он это делает.

– Как это стало понятно?

– На чемпионате мира он говорил на английском. Как-то на взвешивании подхожу к весам, а он там с UFC-шным рюкзаком:

– Раша?

– Да, Раша.

– Гуд, гуд, – типа не знает. Но потом уже в интернете появились клипы, что он очень хорошо все понимает, – сказал Кобенов.

Встреча между Кобеновым и Двалишвили состоялась в 2019 году в финале чемпионата мира по боевому самбо, завершившись победой россиянина.

Он побеждал Мераба Двалишвили, а теперь строит домики на Алтае

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoUFC
logoМераб Двалишвили
logoMMA
Степан Кобенов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрикус дю Плесси: «Смотреть на борьбу Махачева и Чимаева не особо интересно. А Мераб борется не скучно»
3 декабря, 15:51
Мераб Двалишвили: «Хочу провести минимум четыре боя в 2026 году»
3 декабря, 14:21
Петр Ян: «Готов громить и показывать шоу. Хочу исправить то, что случилось в первом бою с Мерабом»
3 декабря, 10:05
Главные новости
Двалишвили со слезами в эфире грузинского ТВ: «Готов умереть за вас. Мама, я люблю тебя. Чувствую себя прекрасно и более мотивированным, чем когда-либо»
10 минут назадВидео
Менеджер Яна: «Чтобы закрыть все вопросы, было бы логично провести трилогию с Двалишвили»
сегодня, 15:43
Петр Ян: «В прошлых лагерях я допускал много ошибок – сильно верил, что все умею. Но я ошибался»
сегодня, 14:08
Павлович в соцсетях: «Петр Ян, поздравляю! Отличная подготовка»
сегодня, 13:21
Прохазка поздравил Яна с победой над Двалишвили: «Очень умное и настойчивое выступление»
сегодня, 13:15
Двалишвили после боя с Яном увезли в больницу: «Не моя ночь. Буду сильнее, чем когда-либо»
сегодня, 11:30Видео
Уайт – о реванше Яна и Двалишвили: «Бой невероятно высокого уровня. Отличное завершение эпохи ESPN»
сегодня, 10:52
Олег Тактаров: «Яну надо принять трилогию с Мерабом не раньше, чем через год-два, когда тот состарится. А то сложно будет»
сегодня, 10:15
Уайт показал лицо Двалишвили после боя с Яном: «Жесть»
сегодня, 09:00Фото
Умар поздравил Яна: «Отличный зрелищный бой. 24 января выясним, кто следующий»
сегодня, 08:49
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото