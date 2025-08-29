10

Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»

Дана Уайт подтвердил, что турнир UFC в Белом доме состоится.

«Сегодня мы провели встречу с президентом [Дональдом Трампом] – и она превзошла все ожидания. Турнир UFC в Белом доме состоится. В Белом доме пройдут бои. Я поделюсь с вами более подробной информацией в ближайшие две недели», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Ранее президент США Трамп заявил, что хочет организовать турнир UFC на территории Белого дома в июле 2026 года. По его словам, ивент соберет 25 тысяч зрителей в рамках празднования 250-летия Америки.

Трамп хочет провести турнир UFC на лужайке Белого дома. Кажется, Конор уже в деле

Джон Джонс: «С оптимизмом смотрю на возможность выступить на турнире в Белом доме»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoДональд Трамп
logoДана Уайт
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дана Уайт: «В UFC нет системы, где у сотрудника смена с девяти до пяти. Мне все равно, сделаете вы работу в девять утра или в девять вечера»
2026 августа, 14:35
Уайт – о шансах Джонса возглавить кард турнира в Белом доме: «Один к миллиарду, простите»
317 августа, 05:51
«Я доверяю Конору. К Джонсу отношусь скептически». Уайт рассказал, кто мог бы возглавить турнир UFC в Белом доме
715 августа, 14:50
Главные новости
Штырков – о Махачеве: «Если Ислам включит все уровни, то Маддалена не доставит ему проблем. Но вопрос, как он будет чувствовать себя в другом весе»
5сегодня, 18:40
Чейл Соннен: «Царукян находится в чистилище ММА. Он не знает, что будет дальше – и это уже наказание»
1сегодня, 18:15
Губерниев – о бое Махачева в Нью-Йорке: «Люди из UFC – «трамписты». Они делают все, чтобы девиз Make America Great Again был полным»
4сегодня, 16:35
Роберт Уиттакер: «У Маддалены очень хорошие шансы остановить Махачева. Его ударка находится на высочайшем уровне»
6сегодня, 15:20
Мераб Двалишвили: «Моя цель – драться до 50 лет. Надеюсь, что смогу оставаться чемпионом так долго»
11сегодня, 14:55
Александр Емельяненко об алкогольной зависимости: «На днях чуть не умер. Лежал с пеной у рта»
31сегодня, 14:25
Камил Гаджиев: «Махачев – фаворит, но я бы не закапывал Маддалену. В стойке у Джека шансы есть»
1сегодня, 13:10
Сергей Павлович провел тренировку с защитником «Спартака» Денисовым
11сегодня, 11:35Видео
Misfits Boxing 22: Тилл против Рокхолда, Фергюсон – Salt Papi
сегодня, 11:00
Тагир Уланбеков подписал новый контракт с UFC
2сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22