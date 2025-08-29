Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»

Дана Уайт подтвердил, что турнир UFC в Белом доме состоится.

«Сегодня мы провели встречу с президентом [Дональдом Трампом ] – и она превзошла все ожидания. Турнир UFC в Белом доме состоится. В Белом доме пройдут бои. Я поделюсь с вами более подробной информацией в ближайшие две недели», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Ранее президент США Трамп заявил, что хочет организовать турнир UFC на территории Белого дома в июле 2026 года. По его словам, ивент соберет 25 тысяч зрителей в рамках празднования 250-летия Америки.

Трамп хочет провести турнир UFC на лужайке Белого дома. Кажется, Конор уже в деле

Джон Джонс: «С оптимизмом смотрю на возможность выступить на турнире в Белом доме»