Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»
Дана Уайт подтвердил, что турнир UFC в Белом доме состоится.
«Сегодня мы провели встречу с президентом [Дональдом Трампом] – и она превзошла все ожидания. Турнир UFC в Белом доме состоится. В Белом доме пройдут бои. Я поделюсь с вами более подробной информацией в ближайшие две недели», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Ранее президент США Трамп заявил, что хочет организовать турнир UFC на территории Белого дома в июле 2026 года. По его словам, ивент соберет 25 тысяч зрителей в рамках празднования 250-летия Америки.
Трамп хочет провести турнир UFC на лужайке Белого дома. Кажется, Конор уже в деле
Джон Джонс: «С оптимизмом смотрю на возможность выступить на турнире в Белом доме»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости