Митчелл – о переходе в легчайший вес: «Только я могу остановить Двалишвили»

Брайс Митчелл рассказал, почему решил перейти в легчайший вес.

«Думаю, этот дивизион нужно было немного встряхнуть – и для этого требовался кто-то вроде меня. Стало понятно, что никто из действующих бойцов категории не побьет Мераба Двалишвили . Нужен был человек, который добавит огня. И я практически гарантирую, что у меня получится сделать это.

Да, им пришлось позвать единственного парня, который сможет остановить Мераба. Никто больше на это не способен. Вот он я. Звоните!» – сказал боец легчайшего веса UFC Брайс Митчелл .

26 июля Митчелл выступит на турнире UFC в Абу-Даби. Его соперником станет Саид Нурмагомедов .

Митчелл – об Абу-Даби: «Зашел после душа в раздевалку, а там было шестеро мусульман. Моя нагота их сильно оскорбила – думал, что будет драка»

«Он самый тупой человек в мире». Боец UFC просверливал мошонку дрелью, а теперь получил за слова о Гитлере