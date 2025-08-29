Тренер Емельяненко – о бое с КроКопом: «Мирко распиарили в Японии. Весь зал за него болел»
Тренер Федора Емельяненко рассказал бое с Мирко КроКопом.
Поединок состоялся в августе 2005 года. Емельяненко победил единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона Pride FC.
«КроКоп тогда был очень сильно распиарен в Японии, весь зал за него болел. Он готовился в Японии, много мелькал там по ТВ. Они перед началом боя показывали на экране кладбища после войны в Югославии, подчеркивая, что он от этого пострадал.
Мы столько раз летали в Японию в то время, что не могу точно сказать, как летели тогда: и из Нидерландов прямо, и из Москвы, и как-то – из Германии», – сказал тренер Александр Мичков.
«Перед боем показывали кладбища после войны в Югославии». Федор vs КроКоп – глазами тренера Емельяненко
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
