Тренер Емельяненко – о бое с КроКопом: «Мирко распиарили в Японии. Весь зал за него болел»

Тренер Федора Емельяненко рассказал бое с Мирко КроКопом.

Поединок состоялся в августе 2005 года. Емельяненко победил единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона Pride FC.

«КроКоп тогда был очень сильно распиарен в Японии, весь зал за него болел. Он готовился в Японии, много мелькал там по ТВ. Они перед началом боя показывали на экране кладбища после войны в Югославии, подчеркивая, что он от этого пострадал.

Мы столько раз летали в Японию в то время, что не могу точно сказать, как летели тогда: и из Нидерландов прямо, и из Москвы, и как-то – из Германии», – сказал тренер Александр Мичков.

