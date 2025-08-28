Бою Федора Емельяненко и Мирко КроКопа исполнилось 20 лет
28 августа исполнилось 20 лет с боя Емельяненко – КроКоп.
28 августа 2005 года на турнире Pride Final Conflict в Сайтаме, Япония, прошел бой Федора Емельяненко и Мирко «КроКопа» Филиповича.
Сегодня поединку исполнилось 20 лет. Емельяненко выиграл бой единогласным решением судей, защитив титул Pride в тяжелом весе.
Победа над Филиповичем стала для Федора 19-й подряд, Мирко подходил к бою с серией из семи побед подряд.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
