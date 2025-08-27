Кремлев – о визите Джонса в Москву: «Он увидел главное – в России бокс живет в сердцах людей»

Умар Кремлев рассказал о визите Джона Джонса в Москву.

Напомним, что 26 июля бывший чемпион UFC Джон Джонс посетил турнир IBA Bare Knuckle, который прошел в России.

«Мы открыты для всех чемпионов и всегда рады видеть лучших спортсменов в России. У нас прекрасная страна с гостеприимными людьми и богатой спортивной историей. И мы готовы показать это всему миру. Спорт не знает границ, и бокс не исключение.

Когда Джон Джонс приезжал в Москву, он увидел главное – в России бокс живет в сердцах людей. Наши болельщики, наша энергетика, наша страсть к спорту делают каждый турнир событием», – сказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев .

