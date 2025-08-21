Даниэль Кормье не включил Джона Джонса и Андерсона Сильву в список лучших бойцов UFC
Даниэль Кормье назвал величайших бойцов в истории ММА.
Даниэль Кормье назвал Деметриуса Джонсона, Жоржа Сен-Пьера и Хабиба Нурмагомедова.
Кормье не включил Джона Джонса и Андерсона Сильву из-за проваленных допинг-тестов.
Джонс ранее завершил карьеру в UFC, но спустя 12 дней вернулся в пул тестирования.
Джон Джонс: «С оптимизмом смотрю на возможность выступить на турнире в Белом доме»
Хабиб Нурмагомедов: «Джонс давно прошел свой пик. Но с его достижениями в UFC никто не может сравниться»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Club Shay Shay
