Джон Джонс: «С оптимизмом смотрю на возможность выступить на турнире в Белом доме»

Джон Джонс в очередной раз заявил о планах выступить на турнире UFC в Белом доме.

Ранее президент UFC Дана Уайт оценил возможность участия Джонса в турнире на территории Белого дома: «Я могу сказать, что шансы где-то один к миллиарду».

«Продолжаю тренироваться и с оптимизмом смотрю на возможность выступить на турнире в Белом доме. Дана – босс, поэтому решение о моем участии остается за ним. Но я знаю, что он очень взбудоражен этим боем, и дверь еще не закрыта полностью. А для меня этого уже достаточно.

Звучит как еще одна цель, ради которой стоит пахать. В жизни не всегда удается достичь всего, что задумал, и это нормально. Но я верю в свои шансы… В конце концов, шанс один на миллиард – это то, что требуется, чтобы стать мной», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Джон Джонс.

