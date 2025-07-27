Павлович встретился с Джонсом: «Рад видеть тебя в Москве»

Сергей Павлович встретился с Джоном Джонсом в Москве.

Россиянин посетил турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle, одним из гостей которого также был бывший чемпион UFC Джон Джонс.

Хабиб Нурмагомедов: «У меня была страница в «Одноклассниках» – Маурисио «Шогун» Руа. И на аватарке его фото. Он мне очень нравился»

Хабиб Нурмагомедов: «Джонс давно прошел свой пик. Но с его достижениями в UFC никто не может сравниться»