Джонс ответил Кормье: «Целая жизнь поражений, побед и жертв, а этот парень хочет списать все на стероиды. Это оскорбительно»
Джонс ответил на слова Кормье, который не включил его в топ лучших бойцов UFC.
«Чемпион штата в старшей школе, национальный чемпион JUCO, самый молодой чемпион UFC, величайший в истории MMA. Целая жизнь потерь, побед и жертв, а этот парень хочет списать все на стероиды.
Честно, это оскорбительно. Но я не могу не смеяться, зная, что именно дарованные Богом способности заставили его чувствовать себя столь неполноценным», – написал экс-чемпион UFC Джон Джонс.
Джонс ранее завершил карьеру в UFC, но спустя 12 дней вернулся в пул тестирования.
Даниэль Кормье не включил Джона Джонса и Андерсона Сильву в список лучших бойцов UFC
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джона Джонса
