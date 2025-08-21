Джонс ответил Кормье: «Целая жизнь поражений, побед и жертв, а этот парень хочет списать все на стероиды. Это оскорбительно»

Джонс ответил на слова Кормье, который не включил его в топ лучших бойцов UFC.

«Чемпион штата в старшей школе, национальный чемпион JUCO, самый молодой чемпион UFC, величайший в истории MMA . Целая жизнь потерь, побед и жертв, а этот парень хочет списать все на стероиды.

Честно, это оскорбительно. Но я не могу не смеяться, зная, что именно дарованные Богом способности заставили его чувствовать себя столь неполноценным», – написал экс-чемпион UFC Джон Джонс.

Джонс ранее завершил карьеру в UFC, но спустя 12 дней вернулся в пул тестирования.

Даниэль Кормье не включил Джона Джонса и Андерсона Сильву в список лучших бойцов UFC