  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джонс ответил Кормье: «Целая жизнь поражений, побед и жертв, а этот парень хочет списать все на стероиды. Это оскорбительно»
4

Джонс ответил Кормье: «Целая жизнь поражений, побед и жертв, а этот парень хочет списать все на стероиды. Это оскорбительно»

Джонс ответил на слова Кормье, который не включил его в топ лучших бойцов UFC.

«Чемпион штата в старшей школе, национальный чемпион JUCO, самый молодой чемпион UFC, величайший в истории MMA. Целая жизнь потерь, побед и жертв, а этот парень хочет списать все на стероиды.

Честно, это оскорбительно. Но я не могу не смеяться, зная, что именно дарованные Богом способности заставили его чувствовать себя столь неполноценным», – написал экс-чемпион UFC Джон Джонс.

Джонс ранее завершил карьеру в UFC, но спустя 12 дней вернулся в пул тестирования.

Даниэль Кормье не включил Джона Джонса и Андерсона Сильву в список лучших бойцов UFC

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джона Джонса
logoMMA
logoUFC
logoДжон Джонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Джонс: «С оптимизмом смотрю на возможность выступить на турнире в Белом доме»
519 августа, 07:45
Джонс – Чимаеву: «Поздравляю, волк»
317 августа, 11:08
Уайт – о шансах Джонса возглавить кард турнира в Белом доме: «Один к миллиарду, простите»
317 августа, 05:51
Главные новости
Сусуркаев вызвал на бой Никала: «Я не чувствую борцов, они для меня легкие соперники»
247 минут назад
Бетербиев – о Биволе: «Есть такие мужчины, которые говорят, что что-то сделают, а потом не делают и надеются при этом сохранить имя»
11сегодня, 09:05
Шон Брэди: «Я и Гэрри должны были возглавить турнир Ванкувере, но он тянул резину»
сегодня, 08:42
Даниэль Кормье не включил Джона Джонса и Андерсона Сильву в список лучших бойцов UFC
5сегодня, 08:17
Рауль Росас-младший подерется с Робом Фонтом 13 сентября на UFC Noche
сегодня, 07:31
Александр Волков: «Почему мало выпендриваюсь? Боюсь, что ##### получу»
12сегодня, 07:19
Бетербиев – о гонораре за бой с Николсоном: «На хлеб с маслом хватит. И на попить останется»
2сегодня, 07:14
Хулио Сезара Чавеса-младшего депортировали в Мексику. В родной стране его арестовали
1вчера, 18:11
Олимпийская чемпионка Иман Хелиф приостановила карьеру. Ее отстраняли от ЧМ из‑за проваленного гендерного теста
17вчера, 17:34
Джейк Пол и Джервонта Дэвис проведут выставочный бой 15 ноября
3вчера, 16:12
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14