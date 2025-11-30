Брэди – о первом сопернике после перехода в легкий вес: «Если быть реалистом и не смотреть на топ-5, то есть Хукер»
Брэди не рассчитывает получить бой против соперника из топ-5 легкого веса.
Боец UFC Шон Брэди считает, что его первый соперник после перехода в легкий дивизион не будет входить в топ-5.
«Если быть реалистом и не смотреть на топ-5, то есть Дэн Хукер, который только что проиграл Арману Царукяну.
Матеуш Гамрот, Бенуа Сен-Дени, Ренато Мойкано – это все бойцы из топ-10. Бенеил Дариуш, Маурисио Руффи, Игнасио Бахамондес... В легком дивизионе много вариантов», – сказал Брэди.
Напомним, ранее Брэди выступал в полусреднем весе. На UFC 322 он проиграл Майклу Моралесу.
Шон Брэди готов перейти в легкий вес после поражения от Майкла Моралеса
Брэди – о следующем сопернике Махачева: «Меньше всех титульный бой заслуживает Усман. Моралес – самый достойный вариант»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SteadyPicks
