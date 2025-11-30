Брэди – о первом сопернике после перехода в легкий вес: «Если быть реалистом и не смотреть на топ-5, то есть Хукер»

Брэди не рассчитывает получить бой против соперника из топ-5 легкого веса.

Боец UFC Шон Брэди считает, что его первый соперник после перехода в легкий дивизион не будет входить в топ-5.

«Если быть реалистом и не смотреть на топ-5, то есть Дэн Хукер, который только что проиграл Арману Царукяну .

Матеуш Гамрот, Бенуа Сен-Дени, Ренато Мойкано – это все бойцы из топ-10. Бенеил Дариуш, Маурисио Руффи, Игнасио Бахамондес... В легком дивизионе много вариантов», – сказал Брэди.

Напомним, ранее Брэди выступал в полусреднем весе. На UFC 322 он проиграл Майклу Моралесу.

