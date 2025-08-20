Арман Царукян: «В UFC сказали, что, может быть, организуют мне бой с кем-нибудь в Абу-Даби или в Катаре»

Арман Царукян рассказал, когда проведет следующий бой.

«Топурия хочет вернуться в январе-феврале. А я уже давно не дрался, нужно подраться в октябре или ноябре.

Я разговаривал с боссом вчера. Они сказали, что, может быть, организуют бой с кем-нибудь в Абу-Даби или в Катаре», – сказал боец UFC Арман Царукян .

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Арман Царукян: «Моя цель – стать величайшим бойцом в мире. Буду ждать Махачева в легком весе»