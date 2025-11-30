Стерлинг вызвал Мерфи: «Лерон, приятель, как дела? Мы не можем позволить этим парням веселиться без нас»

Стерлинг вызвал Мерфи на поединок.

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг приступил к тренировкам и вызвал на поединок Лерона Мерфи .

«Первый день спарринга! Я стараюсь быть активным. Лерон Мерфи, приятель, как дела? Мы не можем позволить этим парням веселиться без нас», – написал в соцсетях Стерлинг .

Ранее стало известно, что Александр Волкановски проведет титульную защиту против Диего Лопеса. Бой возглавит UFC 325.

