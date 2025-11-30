Пантожа – о переходе в легчайший вес: «Если бы О’Мэлли взял пояс, то я бы сказал, что готов подняться, но с Мерабом все по-другому»

Пантожа объяснил, в каком случае принял бы бой с Двалишвили.

Чемпион наилегчайшего дивизиона UFC Алешандре Пантожа рассказал, в каком случае готов сменить категорию.

«10 фунтов [4,5 кг] для меня намного больше, чем для других парней. Если бы Шон О’Мэлли взял пояс, то я бы сказал, что готов подняться, но с Мерабом все по-другому. Может быть, если он спустится в наилегчайший вес, мне будет легче», – сказал Пантожа .

Напомним, Мераб Двалишвили – чемпион легчайшего дивизиона UFC. Категории разделяет 4,5 кг.

