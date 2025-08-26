Соннен – о бое Чимаева и дю Плесси: «Бой был скучным из-за Хамзата и рефери. Нам нужны новые правила»

Чейл Соннен прокомментировал победу Хамзата Чимаева в бою с Дрикусом дю Плесси.

«Бой был скучным, и это вина Чимаева. И рефери. Нам нужны новые правила – в какой-то момент поднимать их на ноги», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Хабиб – о том, почему Чимаев не финишировал дю Плесси: «Был план на бой. В поединке за пояс не хочется рисковать»