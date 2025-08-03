Фергюсон – о Коноре и Хабибе: «Эти парни четыре года не хотели со мной драться. Потому что они ссылко»
Тони Фергюсон обвинил в трусости Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.
«За последние четыре года в MMA, когда Конор и Хабиб были активны, никто из них не хотел со мной драться. Потому что эти парни – ссыкло», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон.
В январе 2025-го Фергюсон покинул UFC.
Хабиб – о Коноре: «Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Misfits Boxing
