Фергюсон – о Коноре и Хабибе: «Эти парни четыре года не хотели со мной драться. Потому что они ссылко»

Тони Фергюсон обвинил в трусости Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

«За последние четыре года в MMA, когда Конор и Хабиб были активны, никто из них не хотел со мной драться. Потому что эти парни – ссыкло», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон .

В январе 2025-го Фергюсон покинул UFC.

