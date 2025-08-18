Хабиб намекнул о возвращении Умара Нурмагомедова в октябре

Хабиб намекнул на следующую дату боя Умара Нурмагомедова.

«Конец октября», – подписал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов совместное фото с Умаром.

В конце июля Хабиб сказал , что Умар может стать хедлайнером турнира с пятираундовым поединком.

Умар Нурмагомедов (18-1) в последний раз дрался в январе, когда проиграл Мерабу Двалишвили судейским решением в поединке за титул. Позже стало известно, что Нурмагомедов получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.

