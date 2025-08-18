Хабиб намекнул о возвращении Умара Нурмагомедова в октябре
Хабиб намекнул на следующую дату боя Умара Нурмагомедова.
«Конец октября», – подписал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов совместное фото с Умаром.
В конце июля Хабиб сказал, что Умар может стать хедлайнером турнира с пятираундовым поединком.
Умар Нурмагомедов (18-1) в последний раз дрался в январе, когда проиграл Мерабу Двалишвили судейским решением в поединке за титул. Позже стало известно, что Нурмагомедов получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.
Хабиб провел ассоциации между своей командой и машинами: «Махачев – «Гелендваген». Умар – рестайлинговый X5. Абдель-Азиз – жидкий баклажановый «Ягуар». Кормье – «Приус»
Анкалаев – пятый чемпион UFC из России. Шел к титулу дольше всех
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
