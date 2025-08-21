Даниэль Кормье: «Хабиб сказал, что UFC предложил ему $40 млн. И он отказался»
Даниэль Кормье сказал, что Хабиб отказался возобновлять карьеру в UFC за $40 млн.
«Хабиб сказал, что ему предложили $40 млн. И он отказался. Он точно уже не вернется», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Хабиб Нурмагомедов (29-0) завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гейджи.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Club Shay Shay
