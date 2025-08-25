Хабиб – о Маддалене: «После победы над Эмеевым я понял, что Джек – реальная угроза в полусреднем весе»

Хабиб Нурмагомедов назвал Маддалену грозным соперником для Махачева.

«Мы не можем сразу все карты раскрывать, потому что соперники тоже слушают. Я давно слежу за Маддаленой . Он очень интересный боец. Но есть один минус – его очень мало знает людей. Особенно у нас, потому что он ни с кем не дрался из бойцов постсоветского пространства. Единственный бой у него был с Рамазаном Эмеевым. После этого поединка я понял, что он реальная угроза в полусреднем весе.

Джек дрался с разноплановыми бойцами, его команда готовила Алекса Волкановски под Ислама. Он проверку прошел, имеет 9-0 в UFC, чемпион. Вижу в нем грозного соперника», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Ожидается, что Махачев подерется с Маддаленой до конца 2025-го.

Напомним, Маддалена нокаутировал Рамазана Эмеева в июне 2022-го.

