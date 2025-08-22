Ислам Махачев: «Уже можно сказать, что нахожусь в оптимальном весе – 86,5 кг. Дальше набирать массу планов нет»

Ислам Махачев рассказал о подготовке к бою с Джеком Делла Маддаленой.

Напомним, что в мае Махачев объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка неизвестна.

«Контракт осталось подписать, но все устные договоренности есть. Ждем. Я думаю, что уже в ближайшие недели бой объявят.

До последних сборов у меня вес был 83 кг. На этих сборах, соблюдая режим и питание, у меня вес поднялся – 86,5 кг был вчера. Уже можно сказать, что нахожусь в оптимальном весе. Мне комфортно тренироваться с бойцами, которые выступают в 77 кг. Дальше набирать массу планов нет.

Возможно ли возвращение в легкий вес? Не знаю. Весогонки и так всегда были нелегкими. Посмотрим, сколько после боя наберу. Надо будет сесть с командой и поговорить», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

