3

Махачев – о поединке Лобова и Тухугова: «Артем просто выходит, ни о чем не думает и зарубается. Для Зубы это точно не легкая прогулка»

Ислам Махачев считает, что поединок с Лобовым не будет простым для Тухугова.

«Просто, наверное, Лобов хотел заработать. Он готов был драться бесплатно? Не верю в это. Артем дерется, честно сказать... У него рекорд 15-15. Я видел его бой на голых кулаках. Он просто выходит, вообще ни о чем не думает и зарубается со всеми. Думаю, так и в бою с Зубайрой будет. Ему особо нечего терять. Выйдет и просто будет драться. Для Зубы это точно не легкая прогулка, ему надо быть готовым.

Мы сейчас три недели хорошо готовились. Думаю, он подойдет в хорошей форме», – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, Лобов и Тухугов подерутся 3 октября на PFL Dubai. Лобов не дрался в MMA-поединках с октября 2018-го, когда проиграл единогласным решением Майклу Джонсону. Его рекорд: 13-15-1.

Махачев – об упадке американских бойцов в UFC: «Просто они начали подписывать больше наших ребят. Я на полном серьезе говорю»

Лобов – о словах Хабиба, что ирландцы болели за него в поединке с Конором: «Такого точно не было. Макгрегор был на пике – его любила вся страна»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
