Махачев – об упадке американских бойцов в UFC: «Просто они начали подписывать больше наших ребят. Я на полном серьезе говорю»

Махачев считает, что спад американских бойцов связан с подписанием кавказцев.

«Почему в UFC не осталось американских чемпионов? Просто они начали подписывать больше наших ребят. Все из-за этого. Я на полном серьезе говорю.

Допускаю ли, что через пять лет все чемпионы промоушена будут с Кавказа? Если будут подписывать, то со 100% уверенностью говорю, что будет много чемпионов. С Дагестана, с Чечни. Не секрет – у нас ребята живут этим. Живут спортом.

В Америке ты плохо выступил и ни о чем не переживаешь. А у нас за этим парнем вся республика стоит, весь город, вся семья. И он чувствует эту ответственность.

Кавказцы не выгодны UFC? С этим согласен. Поэтому говорю всем парням в зале, чтобы учили язык. Нужно уметь продавать свой бой. Это одна из основных частей», – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев .

Отметим, что из 11 дивизионов UFC только один чемпион из США – Кайла Харрисон, владеющая титулом в женском легчайшем весе.

