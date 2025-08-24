  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Рэмпейдж Джексон – об инциденте с сыном: «Радже сказали, что он может поквитаться на ринге за удар по голове. Я думал, что это часть шоу, но ошибался и все пошло не так»
3

Рэмпейдж Джексон – об инциденте с сыном: «Радже сказали, что он может поквитаться на ринге за удар по голове. Я думал, что это часть шоу, но ошибался и все пошло не так»

Куинтон Джексон объяснился за скандал с сыном на рестлинг-шоу.

Во время мероприятия Knokx Pro Wrestling в Калифорнии Раджа Джексон избил профессионального рестлера Стюарта Смита.

«Я хочу прояснить дезинформацию о моем сыне Радже. Мне подтвердили, что рестлер Стюарт Смит в порядке и стабилен.

За несколько минут до своего поединка Смит неожиданно ударил Раджу сбоку по голове. Моему сыну сказали, что он может поквитаться на ринге, я думал, что это было часть шоу. Я ошибался и все пошло не так.

Раджа – боец MMA, а не профессиональный рестлер. Он не участвует в подобных мероприятиях. Я совершенно его не оправдываю. Он получил сотрясение мозга во время спарринга всего несколько дней назад и не имел права делать что-либо даже отдаленно похожее на физический контакт.

Как отец, я глубоко обеспокоен его здоровьем и благополучием рестлера. Я очень расстроен, но сейчас моя главная забота – скорейшее выздоровление Смита. Я приношу извинения от имени сына и от имени платформы Kick за сложившуюся ситуацию», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Куинтон Джексон.

Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Куинтона Джексона
logoКуинтон Джексон
logoMMA
logoUFC
рестлинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Павлович – о победе решением над Кортесом-Акостой: «Хотел нокаутировать, но у парня крепкая голова. Попадал очень тяжелыми ударами, а он стоял. Немного зол на себя»
7вчера, 12:41
Владимир Хрюнов: «Павлович – огромная проблема для UFC. Тяжело подобрать соперника, соизмеримого с ним по мощи»
9вчера, 11:55
Монсон поздравил Павловича с победой над Кортесом-Акостой: «Очень умное выступление»
4вчера, 10:01
Главные новости
Махачев – об упадке американских бойцов в UFC: «Просто они начали подписывать больше наших ребят. Я на полном серьезе говорю»
8вчера, 18:09
Мурат Гассиев досрочно победил Джереми Милтона на вечере бокса в Майами
7вчера, 14:34
Павлович – о победе решением над Кортесом-Акостой: «Хотел нокаутировать, но у парня крепкая голова. Попадал очень тяжелыми ударами, а он стоял. Немного зол на себя»
7вчера, 12:41
WBA лишит Кроуфорда пояса в первом среднем весе, когда начнется бой с Канело (Дэн Рафаэл)
3вчера, 12:11
Владимир Хрюнов: «Павлович – огромная проблема для UFC. Тяжело подобрать соперника, соизмеримого с ним по мощи»
9вчера, 11:55
Монсон поздравил Павловича с победой над Кортесом-Акостой: «Очень умное выступление»
4вчера, 10:01
Александр Емельяненко: «Федора в партере борол, в стойке бил. Промоутер сделал так, что Федя стал хорошим, а я весь негатив забирал на себя»
26вчера, 09:54
Павлович – о Чимаеве: «Бой с дю Плесси показал все за себя. Слова излишни. Перспективы Хамзата в тяжелом весе? Их нет»
14вчера, 09:35
Александр Емельяненко: «Я не принимал ислам. Все так решили, потому что просто не в той последовательности рассказал»
2вчера, 09:25
Джонни Уокер: «Мой следующий соперник? Без понятия. Я не сильно думал об этом китайском парне. Мне все равно. Приму любое решение UFC»
вчера, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14