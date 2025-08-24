Рэмпейдж Джексон – об инциденте с сыном: «Радже сказали, что он может поквитаться на ринге за удар по голове. Я думал, что это часть шоу, но ошибался и все пошло не так»

Куинтон Джексон объяснился за скандал с сыном на рестлинг-шоу.

Во время мероприятия Knokx Pro Wrestling в Калифорнии Раджа Джексон избил профессионального рестлера Стюарта Смита.

«Я хочу прояснить дезинформацию о моем сыне Радже. Мне подтвердили, что рестлер Стюарт Смит в порядке и стабилен.

За несколько минут до своего поединка Смит неожиданно ударил Раджу сбоку по голове. Моему сыну сказали, что он может поквитаться на ринге, я думал, что это было часть шоу. Я ошибался и все пошло не так.

Раджа – боец MMA, а не профессиональный рестлер. Он не участвует в подобных мероприятиях. Я совершенно его не оправдываю. Он получил сотрясение мозга во время спарринга всего несколько дней назад и не имел права делать что-либо даже отдаленно похожее на физический контакт.

Как отец, я глубоко обеспокоен его здоровьем и благополучием рестлера. Я очень расстроен, но сейчас моя главная забота – скорейшее выздоровление Смита. Я приношу извинения от имени сына и от имени платформы Kick за сложившуюся ситуацию», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Куинтон Джексон .

